Прогноз погоды в Украине на завтра, 3 января

Сильный снег. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в пятницу, 3 января, ожидается облачная погода. Температура воздуха в течение дня составит +1...+10 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 3 января

Ночью в западных, северных и Винницкой областях, а днем на всей территории, кроме юго-востока, прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. В то же время на Закарпатье ночью значительные дожди, а днем — умеренные.

На дорогах западных и северных областей местами будет гололедица. Синоптики предупреждают о юго-западном ветре с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночью в Карпатах порывы ветра достигнут 20-25 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью и днем -3...+2 °С;

днем в центре до +5 °С;

на юге и востоке страны ночью +1...+6 °С, днем — +5...+10 °С.

В Карпатах ночью пройдет значительный, а днем умеренный снег с метелью. Температура в течение суток будет в пределах -6...-1 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области будет небольшой мокрый снег, а на дорогах местами гололедица. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью и днем -3...+2 °С;

в Киеве ночью и днем около 0 °С.

А по словам народного синоптика Натальи Диденко, в Украине завтра начнется похолодание. Температура воздуха снизится до 0...+2 °С:

в центральных областях составит +1...+5 °С;

в южной части еще задержится в пределах +6...+12 °С.

В то же время на Харьковщине похолодает до +1....+5 °С, а на Луганщине и Донетчине еще будет тепло — +5...+8 °С. Ветер будет преимущественно северо-западный, порывистый.

В Киеве 3 января ожидается похолодание до 0...+2 °С, прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег и порывистый северо-западный ветер.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Напомним, синоптики предупреждают об осадках и гололедице в Киеве завтра.

А во Львове завтра ожидается переменная облачность с прояснениями.