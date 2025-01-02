Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 січня

Сильний сніг. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у п'ятницю, 3 січня, очікується хмарна погода. Температура повітря протягом дня становитиме +1...+10 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 3 січня

Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, а вдень на всій території, крім південного сходу, прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Водночас на Закарпатті вночі значні дощі, а вдень — помірні.

На дорогах західних та північних областей місцями буде ожеледиця. Синоптики попереджають про південно-західний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вночі в Карпатах пориви вітру сягнуть 20-25 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі та вдень -3...+2 °С;

вдень у центрі до +5 °С;

півдні та сході країни вночі +1...+6 °С, вдень — +5...+10 °С.

У Карпатах вночі пройде значний, а вдень помірний сніг з хуртовиною. Температура впродовж доби буде в межах -6...-1 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області буде невеликий мокрий сніг, а на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі та вдень -3...+2 °С;

у Києві вночі та вдень близько 0 °С.

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, в Україні завтра розпочнеться похолодання. Температура повітря знизиться до 0...+2 °С:

у центральних областях становитиме +1...+5 °С;

у південній частині ще затримається в межах +6...+12 °С.

Водночас на Харківщині похолоднішає до +1....+5 °С, а на Луганщині та Донеччині ще буде тепло — +5...+8 °С. Вітер буде переважно північно-західний, рвучкий.

У Києві 3 січня очікується похолодання до 0...+2 °С, прогнозують дощ з переходом у мокрий сніг та поривчастий північно-західний вітер.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, синоптики попереджають про опади та ожеледицю у Києві завтра.

А у Львові завтра очікується мінлива хмарність із проясненнями.