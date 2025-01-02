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Синоптики попередили деякі області про сильний вітер та хуртовину

2 січня 2025 20:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 січня
Сильний сніг. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у п'ятницю, 3 січня, очікується хмарна погода. Температура повітря протягом дня становитиме +1...+10 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

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Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, а вдень на всій території, крім південного сходу, прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Водночас на Закарпатті вночі значні дощі, а вдень — помірні.

На дорогах західних та північних областей місцями буде ожеледиця. Синоптики попереджають про південно-західний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вночі в Карпатах пориви вітру сягнуть 20-25 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі та вдень -3...+2 °С;
  • вдень у центрі до +5 °С; 
  • півдні та сході країни вночі +1...+6 °С, вдень — +5...+10 °С.

У Карпатах вночі пройде значний, а вдень помірний сніг з хуртовиною. Температура впродовж доби буде в межах -6...-1 °С.

Погода 3 січня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області буде невеликий мокрий сніг, а на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі та вдень -3...+2 °С;
  • у Києві вночі та вдень близько 0 °С.

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, в Україні завтра розпочнеться похолодання. Температура повітря знизиться до 0...+2 °С:

  • у центральних областях становитиме +1...+5 °С; 
  • у південній частині ще затримається в межах +6...+12 °С.

Водночас на Харківщині похолоднішає до +1....+5 °С, а на Луганщині та Донеччині ще буде тепло — +5...+8 °С. Вітер буде переважно північно-західний, рвучкий. 

У Києві 3 січня очікується похолодання до 0...+2 °С, прогнозують дощ з переходом у мокрий сніг та поривчастий північно-західний вітер.

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Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, синоптики попереджають про опади та ожеледицю у Києві завтра.

А у Львові завтра очікується мінлива хмарність із проясненнями. 

Укргідрометцентр сніг зима синоптик прогноз погоди погода в Україні

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