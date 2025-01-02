Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 січня

Синоптики попередили деякі області про сильний вітер та хуртовину
В Україні у п'ятницю, 3 січня, очікується хмарна погода. Температура повітря протягом дня становитиме +1...+10 °С.
Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 3 січня
Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, а вдень на всій території, крім південного сходу, прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Водночас на Закарпатті вночі значні дощі, а вдень — помірні.
На дорогах західних та північних областей місцями буде ожеледиця. Синоптики попереджають про південно-західний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вночі в Карпатах пориви вітру сягнуть 20-25 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі та вдень -3...+2 °С;
- вдень у центрі до +5 °С;
- півдні та сході країни вночі +1...+6 °С, вдень — +5...+10 °С.
У Карпатах вночі пройде значний, а вдень помірний сніг з хуртовиною. Температура впродовж доби буде в межах -6...-1 °С.
У Київській області буде невеликий мокрий сніг, а на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі та вдень -3...+2 °С;
- у Києві вночі та вдень близько 0 °С.
А за словами народного синоптика Наталки Діденко, в Україні завтра розпочнеться похолодання. Температура повітря знизиться до 0...+2 °С:
- у центральних областях становитиме +1...+5 °С;
- у південній частині ще затримається в межах +6...+12 °С.
Водночас на Харківщині похолоднішає до +1....+5 °С, а на Луганщині та Донеччині ще буде тепло — +5...+8 °С. Вітер буде переважно північно-західний, рвучкий.
У Києві 3 січня очікується похолодання до 0...+2 °С, прогнозують дощ з переходом у мокрий сніг та поривчастий північно-західний вітер.
Нагадаємо, синоптики попереджають про опади та ожеледицю у Києві завтра.
А у Львові завтра очікується мінлива хмарність із проясненнями.
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