Погода в Украине 25 мая — ожидается дождь с грозой и шквалы

Ливень. Иллюстративное фото: Вечірній Київ

В Украине в воскресенье, 25 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит +23...+28 °С в большинстве областей.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 25 мая

Завтра на севере, в большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях пройдут кратковременные дожди. Днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В то же время на остальной территории Украины — без осадков.

Ветер будет иметь преимущественно юго-восточное направление, 7-12 м/с, на Левобережье днем порывы местами достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью в западных областях +4...+9 °С, на остальной территории +12...+17 °С;

днем в западных областях +11...+16 °С; на остальной территории +23...+28 °С, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях — +17...+22 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Диденко на 25 мая

Температурная карта. Фото: Метеопост

А по словам синоптика Наталки Диденко, 25 мая грозовые дожди пройдут на западе, севере, в центральных областях Украины (кроме Полтавщины и Днепропетровщины), а также в Одесской области. На остальной территории будет без осадков.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Киеве завтра ожидается гроза и сильный ветер, температура воздуха достигнет +22 °С.

А в Харькове прогнозируют летнюю жару до +30 °С, день пройдет без осадков.

Кроме того, прохладную погоду прогнозируют завтра во Львове. Днем пройдет небольшой дождь, а столбики термометров покажут максимально +16 °С.