Погода в Україні 25 травня — очікується дощ з грозою та шквали

Злива. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

В Україні у неділю, 25 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом дня становитиме +23...+28 °С у більшості областей.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 25 травня

Завтра на півночі, в більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях пройдуть короткочасні дощі. Вдень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Водночас на решті території України — без опадів.

Вітер матиме переважно південно-східний напрямок, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень пориви місцями сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі у західних областях +4...+9 °С, на решті території +12...+17 °С;

вдень у західних областях +11...+16 °С; на решті території +23...+28 °С, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях — +17...+22 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко на 25 травня

Температурна карта. Фото: Метеопост

А за словами синоптика Наталки Діденко, 25 травня грозові дощі пройдуть на заході, півночі, у центральних областях України (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини), а також на Одещині. На решті території буде без опадів.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Києві завтра очікується гроза та сильний вітер, температура повітря сягне +22 °С.

А в Харкові прогнозують літню спеку до +30 °С, день пройде без опадів.

Крім того, прохолодну погоду прогнозують завтра у Львові. Вдень пройде невеликий дощ, а стовпчики термометрів покажуть максимально +16 °С.