Погода в Украине 27 сентября — полный прогноз на пятницу.

Женщина прячется от дождя. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в пятницу, 27 сентября, преимущественно будет теплая погода с переменной облачностью. Однако синоптики назвали области, где возможны дожди с грозами и сильный ветер.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода по Украине 27 сентября

В пятницу, 27 сентября, будет теплая погода. Небо будет облачным с прояснениями, температура воздуха ночью в большинстве регионов будет колебаться в пределах +12...+17 °С, более холодные вечера будут в восточных областях и в Карпатах: +9...+14 °С. Днем столбики термометра покажут +23...+28 °С.

Несколько прохладнее днем будет в Карпатах, где отметки термометра покажут +15...+20 °С и в западных областях Украины, где температура не поднимется выше +20...+25 °С.

Осадков в большинстве областей Украины не ожидается, только в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях возможен небольшой дождь и порывистый ветер, местами со скоростью 15-20 м/с.

Погода в Украине 27 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 27 сентября

Тем временем в столице и области прогнозируют 27 сентября теплую погоду. Ночью в Киевской области будет +12...+17 °С, а днем +23...+28 °С.

В столице будет немного прохладнее: +15...+17 °С ночью и +25...+27 °С днем. Будет дуть умеренный южный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Пожарная опасность в Украине

Также синоптики предупреждают о рисках пожаров. Угроза распространения огня на открытой местности продержится с 27 по 29 сентября в центральных, а также в большинстве северных, южных, Харьковской (27 сентября и Ровенской, Волынской, 27-28 сентября и Черновицкой) областях и в Крыму.

Пожароопасность 27-29 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Харькове, где продержится теплая погода с облачным небом. А вот во Львове обещают дожди с грозами.