Погода в Україні 27 вересня — повний прогноз на п'ятницю

Жінка ховається від дощу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у п'ятницю, 27 вересня, здебільшого буде тепла погода з мінливою хмарністю. Проте синоптики назвали області, де можливі дощі з грозами та сильний вітер.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода по Україні 27 вересня

У п'ятницю, 27 вересня, буде тепла погода. Небо буде хмарним з проясненнями, температура повітря вночі у більшості регіонах коливатиметься в межах +12...+17 °С, холодніші вечори будуть у східних областях та у Карпатах: +9...+14 °С. Вдень стовпчики термометра покажуть +23...+28 °С.

Трохи прохолодніше вдень буде у Карпатах, де позначки термометра покажуть +15...+20 °С та у західних областях України, де температура не підніметься вище +20...+25 °С.

Опадів у більшості областях України не очікується, лише у Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях можливий невеликий дощ та рвучкий вітер, який місцями розвине швидкість 15-20 м/с.

Погода в Україні 27 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 27 вересня

Тим часом у столиці та по області прогнозують 27 вересня теплу погоду. Вночі у Київській області буде +12...+17 °С, а вдень +23...+28 °С.

У столиці буде трохи прохолодніше: +15...+17 °С вночі та +25...+27 °С вдень. Віятиме помірний південний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Пожежна небезпека в Україні

Також синоптики попереджають про ризики виникнення пожеж. Загроза розповсюдження вогню на відкритій місцевості протримається з 27 по 29 вересня у центральних, а також в більшості північних, південних, Харківській (27 вересня й у Рівненській, Волинській, 27-28 вересня й у Чернівецькій) областях та в Криму.

Пожежна небезпека 27-29 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду у Харкові, де протримається тепла комфортна погода з хмарним небом. А от у Львові обіцяють дощі з грозами.