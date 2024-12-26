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Синоптики назвали области, в которых завтра заснежит

26 декабря 2024 20:21
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 27 декабря
Снегопад на улице. Иллюстративное фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в пятницу, 27 декабря, ожидается облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 °С, а в Карпатах даже до -9 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 27 декабря

Завтра на крайнем юге страны, а ночью также и в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях пройдет небольшой дождь, мокрый снег и слабый гололед. В то же время на остальной территории — без существенных осадков.

Утром и в первой половине дня на севере и местами на западе прогнозируют туман. Также будет северо-восточный ветер, 5-10 м/с. А на западе и севере страны — северо-западный.

Температура воздуха ночью и днем составит -3...+2 °С, в Карпатах -9...-4 °С. Днем на Закарпатье и в Крыму ожидается +1...+6 °С.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

А по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в пятницу на юге, востоке и в центре ожидаются осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, а в Крыму с дождем.

На остальной территории Украины день пройдет без осадков, местами возможно налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.

Ветер будет северо-восточным, 7-12 м/с, в центральных и южных регионах порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит -4...+1 °С, днем -2...+3 °С. В Карпатах и на Прикарпатье ночью -5...-10 °С, днем -2...-7 °С.

Напомним, во Львове завтра температура воздуха днем будет колебаться в пределах -4...+1 °C.

А в Харькове ожидается облачная погода. Температура воздуха днем составит 0...+2 °С.

Укргидрометцентр зима синоптик прогноз погоды погода в Украине

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