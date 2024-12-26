Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 грудня

Снігопад на вулиці. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у п'ятницю, 27 грудня, очікується хмарна погода. Температура повітря коливатиметься у межах -3...+2 °С, а в Карпатах навіть до -9 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 27 грудня

Завтра на крайньому півдні країни, а вночі також і у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях пройде невеликий дощ, мокрий сніг та слабка ожеледь. Водночас на решті території — без істотних опадів.

Вранці та в першій половині дня на півночі та місцями на заході прогнозують туман. Також буде північно-східний вітер, 5-10 м/с. А на заході та півночі країни — північно-західний.

Температура повітря вночі та вдень становитиме -3...+2 °С, у Карпатах -9...-4 °С. Вдень на Закарпатті та в Криму очікується +1...+6 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

А за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у п'ятницю на півдні, сході та в центрі очікуються опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, а в Криму з дощем.

На решті території України день пройде без опадів, подекуди можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.

Вітер буде північно-східним, 7-12 м/с, у центральних та південних регіонах пориви вітру, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -4...+1 °С, вдень — -2...+3 °С. У Карпатах та на Прикарпатті вночі -5...-10 °С, вдень -2...-7 °С.

Нагадаємо, у Львові завтра температура повітря вдень коливатиметься у межах -4...+1 °C.

А у Харкові очікується хмарна погода. Температура повітря вдень становитиме 0...+2 °С.