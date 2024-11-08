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Синоптики назвали области, в которых завтра будет теплее всего

8 ноября 2024 20:10
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на завтра, 9 ноября, от Укргидрометцентра и Натальи Диденко.
Люди гуляют в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в субботу 9 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых регионах возможен небольшой дождь, температура воздуха будет +4...+9 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода от Укргидрометцентра на 9 ноября

Завтра в областях будет облачно с прояснениями, на юге местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В западных и местах в северных областях ночью и утром ожидается туман. Ветер будет северо-восточным, на западе — юго-восточным, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +1...+6 °С, в западных областях -3...+2 °С, а днем +4...+9 °С, на Закарпатье и юге — до +12 °С.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области будет облачно с прояснениями и без осадков, северо-восточный ветер, 5-8 м/с.

Температура ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С. В Киеве ночью будет +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.

Погода от Наталки Диденко на 9 ноября

По словам народного синоптика Наталки Диденко, на выходных в Украине практически не будет осадков, лишь туманы и местами облачность. Но завтра пройдут небольшие дожди на юге страны.

Ночью будет +2...+7 °С, а в течение дня ожидается +4...+7 °С, на юге и Закарпатье — +8...+12 °С.

В Киеве ночь и ден будет без осадков, ночью температура воздуха опустится до +3...+5 °С, ожидаются туманы. Днем столбики термометров поднимутся до +5...+8 °С.

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Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Напомним, синоптики предупредили жителей Львовской области об гололеде завтра.

Также мы писали, что Киев завтра покроет антициклон, который принесет сухую погоду без осадков.

Укргидрометцентр прогноз погоды ноябрь погода в Украине Наталка Диденко

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