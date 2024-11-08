Прогноз погоди на завтра, 9 листопада, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Синоптики назвали області, в яких завтра буде найтепліше
В Україні у суботу, 9 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. У деяких регіонах можливий невеликий дощ, температура повітря становитиме +4...+9 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода від Укргідрометцентру на 9 листопада
Завтра в областях буде хмарно з проясненнями, на півдні місцями пройде невеликий дощ, на решті території — без опадів.
У західних та подекуди в північних областях вночі та вранці очікується туман. Вітер буде північно-східним, на заході — південно-східним, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря становитиме +1...+6 °С, у західних областях -3...+2 °С, а вдень +4...+9 °С, на Закарпатті та півдні — до +12 °С.
У Київській області також буде хмарно з проясненнями та без опадів, північно-східний вітер, 5-8 м/с.
Температура вночі +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С. У Києві вночі буде +3...+5 °С, вдень — +6...+8 °С.
Погода від Наталки Діденко на 9 листопада
За словами народного синоптика Наталки Діденко, на вихідних в Україні практичне не буде опадів, лише тумани та подекуди хмарність. Але завтра пройдуть незначні дощі на півдні країни.
Вночі буде +2...+7 °С, а протягом дня очікується +4...+7 °С, на півдні та на Закарпатті — +8...+12 °С.
У Києві ніч та день пройде без опадів, вночі температура повітря опуститься до +3...+5 °С, очікуються тумани. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5...+8 °С.
Нагадаємо, синоптики попередили мешканців Львівської області про ожеледь завтра.
Також ми писали, що Київ завтра накриє антициклон, який принесе суху погоду без опадів.
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