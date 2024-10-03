Прогноз погоды в Украине 4 октября — синоптики предупредили о туманах и дождях

Сильный туман на дороге. Иллюстративное фото: shutterstock

Погода в Украине в пятницу, 4 октября, будет аномально теплой. Однако в западных регионах местами пройдут дожди, возможны туманы.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 4 октября

По данным синоптиков, 4 октября на большей части территории страны сохранится сухая и аномально теплая погода. Лишь в западных областях утром и днем пройдут дожди, также возможны туманы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +8…+14 °C, а днем столбики термометров достигнут +22…+27 °C. Лишь в западной части температура воздуха будет колебаться в пределах +14…+19 °C.

Погода в Украине 4 октября. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве 4 октября

В Киеве и области ожидается облачная погода, но без осадков. Температура воздушная ночью будет колебаться в пределах +13...+15 °C, а днем поднимется до +19...+22 °C. Ветер южный 4-10 м/с.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сентябрь этого года в Киеве стал самым теплым за последние 143 года. Средняя температура воздуха была 20,6 °C.