Прогноз погоди в Україні 4 жовтня — синоптики попередили про тумани та дощі

Сильний туман на дорозі. Ілюстративне фото: shutterstock

Погода в Україні у п'ятницю, 4 жовтня, буде аномально теплою. Однак у західних регіонах місцями пройдуть дощі, також можливі тумани.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні 4 жовтня

За даними синоптиків, 4 жовтня на більшій частині території країни утримається суха та аномально тепла погода. Лише у західних областях вранці та вдень місцями пройдуть дощі, також можливі тумани.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +8…+14 °C, а вдень стовпчики термометрів сягнуть +22…+27 °C. Лише у західній частині температура повітря коливатиметься в межах +14…+19 °C.

Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Meteoprog

Погода в Києві 4 жовтня

Завтра у Києві та області очікується хмарна погода, але без опадів. Температура повітряна вночі коливатиметься в межах +13...+15 °C, а вдень підніметься до +19...+22 °C. Вітер південний 4 м/с.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що цьогорічний вересень у Києві став найтеплішим за останні 143 роки. Середня температура повітря була +20,6 °C.