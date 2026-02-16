Видео
Синоптики дали неутешительный прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 23:59
Прогноз погоды в Украине на 17 февраля — будет ли снег и морозы
Заснеженные улицы города. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 февраля, в некоторых регионах Украины ожидаются резкие изменения погоды. Прогнозируются морозы, снегопады и гололедица.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.



Погода в Украине на 17 февраля от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник в Украине будет облачно с прояснениями.

Ночью в Крыму, днем в южной и юго-восточной частях снег и дождь, местами гололед. На остальной территории без существенных осадков.

Прогноз погоди в Україні на 17 лютого
Прогноз погоды в Украине на 17 февраля. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. На дорогах страны, кроме востока и юго-востока, гололедица.

Температура ночью -6...-11 °С, днем 0...-5 °С (в северных областях ночью -14...-19 °С, днем -5...-10 °С). На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью -1...-6 °С, днем 0...+3 °С, в Крыму до +7 °С.

Погода в Україні 17 лютого
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Во вторник, 17 февраля, на дорогах Украины, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Завтра прогнозируется первый уровень опасности — желтый.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода від Діденко 17 лютого
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода на 17 февраля от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 17 февраля в большинстве областей Украины — без осадков.

В южной части Украины завтра ожидается мокрый снег, дождь и порывистый ветер.

Вечером во вторник пройдет небольшой снег еще на западе Украины.

Температура воздуха во вторник предполагается неоднородной. Ближайшей ночью -5...-12 °С, в северной части -12...-18 °С.

Завтра в течение дня -2...-7 °С, на севере -5...-10 °С, в южной части, на юго-востоке, на Днепропетровщине -2...+2 °С, в Крыму +3...+9 °С.

В Киеве 17 февраля осадки маловероятны — антициклон Felix. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -15...-17 °С, завтра днем -6...-8 °С.

