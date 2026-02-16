Прогноз погоди в Україні на 17 лютого — чи буде сніг та морози

Засніжені вулиці міста. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 17 лютого, в деяких регіонах України очікуються різкі зміни погоди. Прогнозуються морози, снігопади та ожеледиця.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 17 лютого від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вночі в Криму, вдень у південній та південно-східній частинах сніг та дощ, місцями ожеледь. На решті території без істотних опадів.

Прогноз погоди в Україні на 17 лютого. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. На дорогах країни, крім сходу та південного сходу, ожеледиця.

Температура вночі -6...-11 °С, вдень 0...-5 °С (у північних областях вночі -14...-19 °С, вдень -5...-10 °С). На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі -1...-6 °С, вдень 0...+3 °С, в Криму до +7 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У вівторок, 17 лютого, на дорогах України, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Завтра прогнозується перший рівень небезпеки — жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода на 17 лютого від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 17 лютого в більшості областей України — без опадів.

У південній частині України завтра очікується мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер.

Ввечері у вівторок пройде невеликий сніг ще на заході України.

Температура повітря у вівторок передбачається неоднорідною. Найближчої ночі -5...-12 °С, у північній частині -12...-18 °С.

Завтра протягом дня -2...-7 °С, на півночі -5...-10 °С, у південній частині, на південному сході, на Дніпропетровщині -2...+2 °С, в Криму +3...+9 °С.

У Києві 17 лютого опади малоймовірні — антициклон Felix. На дорогах ожеледиця. Найближчої ночі -15...-17 °С, завтра вдень -6...-8 °С.

