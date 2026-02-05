Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Синоптики дали неутешительный прогноз погоды в Украине на завтра

Синоптики дали неутешительный прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 22:48
Прогноз погоды в Украине на 6 февраля — спадут ли наконец морозы
Сильный снег на улице. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В пятницу, 5 февраля, в Украине будет бушевать непогода. Синоптики предупреждают о снеге, дожде и морозе. На улицах ожидается сильная гололедица.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Синоптик Диденко спрогнозировала погоду на 6 февраля

По словам Диденко, в пятницу украинцам стоит ожидать снег и дождь на западе и юге. Восток страны осадки обойдут стороной. Сильные морозы пока отступили, однако на улицах возможна гололедица.

Якою буде погода в Україні 6 лютого
Прогноз погоды от Наталки Диденко на 6 февраля. Фото: скриншот

Синоптик предупреждает о порывистом юго-восточном ветре. Ночью на севере и в центре Украины будет -3...-8 °C. На востоке прогнозируют -8...-12 °C. На западе и юге — около нуля.

Днем Диденко обещает -2...-7 °C в большинстве регионов. На западе и юге будет -1...+3 °C, на Закарпатье и в Крыму - +2...+8 °C.

Якою буде погода в Україні 6 лютого
Карта циклонов. Фото: Facebook/Наталка Диденко

Прогноз погоды на 6 февраля от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 6 февраля все где-то будет облачная погода с осадками. На западе и юго-западе страны обещают дожди, а в остальных регионах — снег и мокрый снег.

Якою буде погода в Україні 6 лютого
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 6 февраля. Фото: Facebook/Наталка Диденко

На дорогах, кроме крайнего юга, будет гололедица. Ветер — юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...-8 °C. Ночью на востоке и северо-востоке страны ожидается -10...-15 °C. В западных и большинстве южных областей -4...+1 °C. Днем на Закарпатье и в Крыму прогнозируют +6...+11 °C.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Киеве 6 февраля. Синоптики не порадовали прогнозом.

Также мы рассказывали о том, что в Одессе объявлено штормовое предупреждение. 6 февраля в городе будет непогода.

погода Укргидрометцентр морозы Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации