Прогноз погоды в Украине на 6 февраля — спадут ли наконец морозы

Сильный снег на улице. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В пятницу, 5 февраля, в Украине будет бушевать непогода. Синоптики предупреждают о снеге, дожде и морозе. На улицах ожидается сильная гололедица.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр, передают Новини.LIVE.

По словам Диденко, в пятницу украинцам стоит ожидать снег и дождь на западе и юге. Восток страны осадки обойдут стороной. Сильные морозы пока отступили, однако на улицах возможна гололедица.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 6 февраля. Фото: скриншот

Синоптик предупреждает о порывистом юго-восточном ветре. Ночью на севере и в центре Украины будет -3...-8 °C. На востоке прогнозируют -8...-12 °C. На западе и юге — около нуля.

Днем Диденко обещает -2...-7 °C в большинстве регионов. На западе и юге будет -1...+3 °C, на Закарпатье и в Крыму - +2...+8 °C.

Карта циклонов. Фото: Facebook/Наталка Диденко

Прогноз погоды на 6 февраля от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 6 февраля все где-то будет облачная погода с осадками. На западе и юго-западе страны обещают дожди, а в остальных регионах — снег и мокрый снег.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 6 февраля. Фото: Facebook/Наталка Диденко

На дорогах, кроме крайнего юга, будет гололедица. Ветер — юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...-8 °C. Ночью на востоке и северо-востоке страны ожидается -10...-15 °C. В западных и большинстве южных областей -4...+1 °C. Днем на Закарпатье и в Крыму прогнозируют +6...+11 °C.

