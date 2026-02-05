Прогноз погоди в Україні на 6 лютого — чи спадуть нарешті морози

Сильний сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У п'ятницю, 5 лютого, в Україні буде бушувати негода. Синоптики попереджають про сніг, дощ та мороз. На вулицях очікується сильна ожеледиця.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр, передають Новини.LIVE.

За словами Діденко, у п'ятницю українцям варто очікувати на сніг та дощ на заході й півдні. Схід країни опади оминуть. Сильні морози поки що відступили, однак на вулицях можлива ожеледиця.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 6 лютого. Фото: скриншот

Синоптик попереджає про рвучкий південно-східний вітер. Вночі на півночі та у центрі України буде -3...-8 °C. На сході прогнозують -8...-12 °C. На заході та півдні — близько нуля.

Вдень Діденко обіцяє -2...-7 °C у більшості регіонів. На заході та півдні буде -1...+3 °C, на Закарпатті та в Криму — +2...+8 °C.

Карта циклонів. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Прогноз погоди на 6 лютого від Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 6 лютого ввесь десь буде хмарна погода з опадами. На заході та південному заході країни обіцяють дощі, а в решті регіонів — сніг та мокрий сніг.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 6 лютого. Фото: Facebook/Наталка Діденко

На дорогах, крім крайнього півдня, буде ожеледиця. Вітер — південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби -3...-8 °C. Вночі на сході та північному сході країни очікується -10...-15 °C. У західних та більшості південних областей -4...+1 °C. Вдень на Закарпатті та в Криму прогнозують +6...+11 °C.

