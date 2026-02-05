Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптики дали невтішний прогноз погоди в Україні на завтра

Синоптики дали невтішний прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 22:48
Прогноз погоди в Україні на 6 лютого — чи спадуть нарешті морози
Сильний сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У п'ятницю, 5 лютого, в Україні буде бушувати негода. Синоптики попереджають про сніг, дощ та мороз. На вулицях очікується сильна ожеледиця.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Синоптик Діденко спрогнозувала погоду на 6 лютого

За словами Діденко, у п'ятницю українцям варто очікувати на сніг та дощ на заході й півдні. Схід країни опади оминуть. Сильні морози поки що відступили, однак на вулицях можлива ожеледиця.

Якою буде погода в Україні 6 лютого
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 6 лютого. Фото: скриншот

Синоптик попереджає про рвучкий південно-східний вітер. Вночі на півночі та у центрі України буде -3...-8 °C. На сході прогнозують -8...-12 °C. На заході та півдні — близько нуля.

Вдень Діденко обіцяє -2...-7 °C у більшості регіонів. На заході та півдні буде -1...+3 °C, на Закарпатті та в Криму — +2...+8 °C.

Якою буде погода в Україні 6 лютого
Карта циклонів. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Прогноз погоди на 6 лютого від Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 6 лютого ввесь десь буде хмарна погода з опадами. На заході та південному заході країни обіцяють дощі, а в решті регіонів — сніг та мокрий сніг.

Якою буде погода в Україні 6 лютого
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 6 лютого. Фото: Facebook/Наталка Діденко

На дорогах, крім крайнього півдня, буде ожеледиця. Вітер — південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби -3...-8 °C. Вночі на сході та північному сході країни очікується -10...-15 °C. У західних та більшості південних областей -4...+1 °C. Вдень на Закарпатті та в Криму прогнозують +6...+11 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Києві 6 лютого. Синоптики не порадували прогнозом.

Також ми розповідали про те, що в Одесі оголошено штормове попередження. 6 лютого у місті буде негода.

погода Укргідрометцентр морози Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації