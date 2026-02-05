Прогноз погоди в Україні на 6 лютого — чи спадуть нарешті морози

Синоптики дали невтішний прогноз погоди в Україні на завтра
У п'ятницю, 5 лютого, в Україні буде бушувати негода. Синоптики попереджають про сніг, дощ та мороз. На вулицях очікується сильна ожеледиця.
Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр, передають Новини.LIVE.
Синоптик Діденко спрогнозувала погоду на 6 лютого
За словами Діденко, у п'ятницю українцям варто очікувати на сніг та дощ на заході й півдні. Схід країни опади оминуть. Сильні морози поки що відступили, однак на вулицях можлива ожеледиця.
Синоптик попереджає про рвучкий південно-східний вітер. Вночі на півночі та у центрі України буде -3...-8 °C. На сході прогнозують -8...-12 °C. На заході та півдні — близько нуля.
Вдень Діденко обіцяє -2...-7 °C у більшості регіонів. На заході та півдні буде -1...+3 °C, на Закарпатті та в Криму — +2...+8 °C.
Прогноз погоди на 6 лютого від Укргідрометцентру
За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 6 лютого ввесь десь буде хмарна погода з опадами. На заході та південному заході країни обіцяють дощі, а в решті регіонів — сніг та мокрий сніг.
На дорогах, крім крайнього півдня, буде ожеледиця. Вітер — південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби -3...-8 °C. Вночі на сході та північному сході країни очікується -10...-15 °C. У західних та більшості південних областей -4...+1 °C. Вдень на Закарпатті та в Криму прогнозують +6...+11 °C.
