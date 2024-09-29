Прогноз погоды в Украине 30 сентября — синоптики предупредили о заморозках

Женщина под зонтиком прячется от мокрого снега. Фото: УНИАН

Погода в Украине 30 сентября в большинстве областей будет теплая, однако на Западе страны ожидаются заморозки.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Читайте также:

Погода в Украине 30 сентября

По словам синоптика, большинство регионов будут наслаждаться теплой и сухой погодой.

Лишь на западе под влиянием малоподвижного атмосферного фронта местами прогнозируются дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Температура ночью на западе будет колебаться в пределах +5…+10°C, днем +9…+14°C; в Карпатах от 0…+5°C.

В остальных регионах ночью +11…+16°C, днем +20…+25°C, а на юго-востоке местами до +28°C.

Температура воздуха ночью 30 сентября. Фото: ventusky

Что ждет в течение недели

На территорию Украины продолжает поступать теплый воздух из южных широт, что приводит к повышению температуры на 5-10 ° C выше нормы.

Лишь в западных областях прогнозируется более холодная погода, и в отдельные дни возможны заморозки.

Дожди ожидаются ближе ко второй половине недели, однако не по всей территории Украины, а на востоке идет засушливый период.

Температура воздуха днем 30 сентября. Фото: ventusky

Напомним, в Харьковской области 30 сентября погода будет переменной, без осадков. Температура воздуха будет комфортной для прогулок.

А одесситам еще не стоит прятать купальники. Температура воздуха днем повысится до +27°C.