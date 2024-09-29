Прогноз погоди в Україні 30 вересня — синоптики попередили про заморозки

Жінка під парасолькою ховається від мокрого снігу. Фото: УНІАН

Погода в Україні 30 вересня у більшості областей буде теплою, проте на Заході країни очікуються заморозки.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода в Україні 30 вересня

За словами синоптика, більшість регіонів насолоджуватимуться теплою і сухою погодою.

Лише на заході, під впливом малорухомого атмосферного фронту, місцями прогнозуються дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

Температура вночі на заході коливатиметься в межах +5…+10°C, вдень +9…+14°C; у Карпатах від 0…+5°C.

У решті регіонів вночі +11…+16°C, вдень +20…+25°C, а на південному сході місцями до +28°C.

Температура повітря вночі 30 вересня. Фото: ventusky

Що чекає протягом тижня

На територію України продовжує надходити тепле повітря з південних широт, що призводить до підвищення температури на 5-10°C вище норми.

Лише в західних областях прогнозується прохолодніша погода, і в окремі дні можливі заморозки.

Дощі очікуються ближче до другої половини тижня, проте не по всій території України, а на сході триває посушливий період.



Температура повітря вдень 30 вересня. Фото: ventusky

Нагадаємо, в Харківській області 30 вересня погода буде мінлива, без опадів. Температура повітря буде комфортною для прогулянок.

А одеситам ще не варто ховати купальники. Температура повітря вдень підвищиться до +27 °C.