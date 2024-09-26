Прогноз погоды в Украине на завтра 27 сентября

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 27 сентября, ожидается теплой. Однако местами пройдут небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Прогноз погоды в Украине на завтра

По словам синоптика, в северных регионах местами возможен небольшой дождь. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер будет южного и юго-западного направлений, 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 °С. На юге и побережье морей сохранится жара. Там ночью будет +16…+21 °С, а днем температура воздуха повысится до +29 °С. На крайнем западе — +18 ... +23 °С.

Погода в Киеве 27 сентября

В столичном регионе будет пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с.

Температура воздуха ночью +17°С, а днем повысится до +22°С.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что в Киеве и области 27 сентября не прогнозируют осадков, будет переменная облачность и комфортная температура воздуха.

Также синоптики спрогнозировали погоду в Харькове и Львове на 27 сентября. В частности, западный регион накроют дожди с грозами.