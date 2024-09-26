Прогноз погоди в Україні на завтра 27 вересня

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 27 вересня, очікується теплою. Однак місцями пройдуть невеликі дощі. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Прогноз погоди в Україні на завтра

За словами синоптика, у північних регіонах подекуди можливий невеликий дощ. На решті території України без істотних опадів. Вітер буде південного та південно-західного напрямків, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня. Фото: Meteoprog

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 °С до +18 °С. На півдні та узбережжі морів збережеться спека. Там вночі буде +16...+21 °С, а вдень температура повітря підвищиться до +29 °С. На крайньому заході — +18...+23 °С.

Погода у Києві 27 вересня

У столичному регіоні буде похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с.

Температура повітря вночі +17 °С, а вдень підвищиться до +22 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що у Києві та області 27 вересня не прогнозують опадів, буде мінлива хмарність та комфортна температура повітря.

Також синоптики спрогнозували погоду у Харкові та Львові на завтра, 27 вересня. Зокрема, західний регіон накриють дощі з грозами.