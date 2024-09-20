Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко на выходные 21-22 августа

Люди на улице во время ветра. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в субботу и воскресенье 21-22 сентября ожидается сухая, солнечная и теплая погода. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +24...+27 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 21-22 сентября

По словам Диденко, суббота и воскресенье будут сухими, солнечными и теплыми. Температура воздуха ночью ожидается +8...+13 °C, днем +24...+27 °C. В то же время в областях вблизи Карпат прогнозируют +19...+23 °C.

Температурная карта на 21 сентября. Фото: Метеопост

Температурная карта на 22 сентября. Фото: Метеопост

Ветер на выходных будет восточного и северо-восточного направлений, умеренный или небольшой. Однако завтра на юге местами возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве 21-22 августа

В Киеве осадков не прогнозируется в ближайшие дни, они придут в столицу ориентировочно 27-28 сентября. Ветер ожидается северо-восточный, слабый или умеренный.

Однако он может усилиться уже 25 сентября — будет юго-восточным и скоростью до 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киеве в выходные будет около +25 °C.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в нескольких городах Украины фиксируют сильную задымленность и ухудшение качества воздуха. Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.

А синоптик Наталья Диденко заявила, что смог в воздухе продержится еще несколько дней.