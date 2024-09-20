Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко на вихідні 21-22 серпня

Люди на вулиці під час вітру. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у суботу та неділю 21-22 вересня очікується суха, сонячна та тепла погода. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +24...+27 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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За словами Діденко, субота та неділя будуть сухими, сонячними та теплими. Температура повітря вночі очікується +8...+13 °C, вдень — +24...+27 °C. Водночас в областях поблизу Карпат прогнозують +19...+23 °C.

Температурна карта на 21 вересня. Фото: Метеопост

Температурна карта на 22 вересня. Фото: Метеопост

Вітер на вихідних буде східного та північно-східного напрямків, помірний або невеликий. Однак завтра на півдні місцями можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

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У Києві опадів не прогнозується найближчими днями, вони завітають до столиці орієнтовно 27-28 вересня. Вітер очікується північно-східний, слабкий або помірний.

Однак він може посилитися вже 25 вересня — буде південно-східним та швидкістю до 15-18 м/с.

Температура повітря у Києві на вихідних буде близько +25 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у декількох містах України фіксують сильну задимленість та погіршення якості повітря. Київ очолив рейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.

А синоптик Наталка Діденко заявила, що смог у повітрі протримається ще декілька днів.