Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко на вихідні 21-22 серпня

Синоптик Наталка Діденко попередила про сильний вітер на вихідних — які області в небезпеці
В Україні у суботу та неділю 21-22 вересня очікується суха, сонячна та тепла погода. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +24...+27 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 21-22 вересня
За словами Діденко, субота та неділя будуть сухими, сонячними та теплими. Температура повітря вночі очікується +8...+13 °C, вдень — +24...+27 °C. Водночас в областях поблизу Карпат прогнозують +19...+23 °C.
Вітер на вихідних буде східного та північно-східного напрямків, помірний або невеликий. Однак завтра на півдні місцями можливі штормові пориви до 15-20 м/с.
Погода у Києві 21-22 серпня
У Києві опадів не прогнозується найближчими днями, вони завітають до столиці орієнтовно 27-28 вересня. Вітер очікується північно-східний, слабкий або помірний.
Однак він може посилитися вже 25 вересня — буде південно-східним та швидкістю до 15-18 м/с.
Температура повітря у Києві на вихідних буде близько +25 °C.
Нагадаємо, у декількох містах України фіксують сильну задимленість та погіршення якості повітря. Київ очолив рейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.
А синоптик Наталка Діденко заявила, що смог у повітрі протримається ще декілька днів.
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