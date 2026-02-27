Погода в Украине 28 февраля — что прогнозирует Диденко

Синоптик Диденко удивила прогнозом погоды в Украине на завтра
В последний день зимы, 28 февраля, в Украине ожидается довольно теплая погода. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +13 °С.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко.
Прогноз погоды на 28 февраля
По прогнозам Диденко, в последний день зимы в Украине ожидается довольно теплая погода. На западе и юге Украины в эти выходные будет теплее всего — в течение дня ожидается +10...+13 градусов °С.
В субботу даже на юге будет свежее, чем на западе.
На остальной территории Украины в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 0...+6 °С.
Однако ночью все же ожидаются незначительные морозы.
Антициклон спровоцирует сухую и даже солнечную погоду в большинстве областей Украины 28 февраля и 1 марта.
Прогноз погоды на ближайшие дни
На субботу, 28 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность и слабые туманы ночью и утром. В то же время на дорогах возможна гололедица.
Заметим, что 20 марта в Украине наступит весеннее равноденствие. Фактически с этой даты светлое время дня будет длиться дольше и дольше с каждым днем.
