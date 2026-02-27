Видео
Синоптик Диденко удивила прогнозом погоды в Украине на завтра

Синоптик Диденко удивила прогнозом погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 19:25
Погода в Украине 28 февраля — что прогнозирует Диденко
Люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В последний день зимы, 28 февраля, в Украине ожидается довольно теплая погода. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +13 °С.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине на 28 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 28 февраля

По прогнозам Диденко, в последний день зимы в Украине ожидается довольно теплая погода. На западе и юге Украины в эти выходные будет теплее всего — в течение дня ожидается +10...+13 градусов °С.

В субботу даже на юге будет свежее, чем на западе.

На остальной территории Украины в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 0...+6 °С.

Однако ночью все же ожидаются незначительные морозы.

Антициклон спровоцирует сухую и даже солнечную погоду в большинстве областей Украины 28 февраля и 1 марта.

Погода в Україні 28 лютого
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Прогноз погоды на ближайшие дни

На субботу, 28 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность и слабые туманы ночью и утром. В то же время на дорогах возможна гололедица.

Заметим, что 20 марта в Украине наступит весеннее равноденствие. Фактически с этой даты светлое время дня будет длиться дольше и дольше с каждым днем.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала о потеплении в Украине и изменении температуры.

потепление весна февраль Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине март
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
