Прогноз погоди в Україні на 28 лютого від Діденко

Синоптик Діденко відповіла, чи покинуть Україну морози завтра
У суботу, 28 лютого, в Україні прогнозується потепління. В останній день зими подекуди очікується до +13 °С.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.
Прогноз погоди на 28 лютого
За прогнозами Діденко, в останній день зими в Україні очікується доволі тепла погода. На заході та півдні України цими вихідними буде найтепліше — впродовж дня очікується +10...+13 градусів °С.
У суботу навіть на півдні буде свіжіше, ніж на заході.
На решті території України у денні години температура повітря коливатиметься в межах 0...+6 °С.
Однак вночі все ж очікуються незначні морози.
Антициклон спровокує суху і навіть сонячну погоду в більшості областей України 28 лютого та 1 березня.
Прогноз погоди на найближчі дні
На суботу, 28 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність та слабкі тумани вночі й вранці. Водночас на дорогах можлива ожеледиця.
Зауважимо, що 20 березня в Україні настане весняне рівнодення. Фактично від цієї дати світла пора дня триватиме довше та довше з кожним днем.
Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала про потепління в Україні та зміну температури.
