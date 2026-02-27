Відео
Синоптик Діденко відповіла, чи покинуть Україну морози завтра

Синоптик Діденко відповіла, чи покинуть Україну морози завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 19:25
Прогноз погоди в Україні на 28 лютого від Діденко
Люди гуляють містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 28 лютого, в Україні прогнозується потепління. В останній день зими подекуди очікується до +13 °С.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 28 лютого
Погода в Україні на 28 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 28 лютого

За прогнозами Діденко, в останній день зими в Україні очікується доволі тепла погода. На заході та півдні України цими вихідними буде найтепліше — впродовж дня очікується +10...+13 градусів °С.

У суботу навіть на півдні буде свіжіше, ніж на заході. 

На решті території України у денні години температура повітря коливатиметься в межах 0...+6 °С.

Однак вночі все ж очікуються незначні морози.

Антициклон спровокує суху і навіть сонячну погоду в більшості областей України 28 лютого та 1 березня.

Погода в Україні 28 лютого
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Прогноз погоди на найближчі дні

На суботу, 28 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність та слабкі тумани вночі й вранці. Водночас на дорогах можлива ожеледиця.

Зауважимо, що 20 березня в Україні настане весняне рівнодення. Фактично від цієї дати світла пора дня триватиме довше та довше з кожним днем.

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала про потепління в Україні та зміну температури.

потепління весна лютий Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні березень
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
