Прогноз погоды 20 января - Диденко рассказала, когда ждать потепления

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о существенном похолодании 20 января. По ее словам, ночная температура на севере и западе страны опустится до -18...-12 °C, а местами достигнет даже -20 °C.

Об этом Диденко сообщила в Telegram в понедельник, 19 января.

Прогноз погоды 20 января

Днем вторника ожидается -11...-6 °C.

Из-за мороза на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер будет западный и северо-западный, слабый или умеренный. Осадки маловероятны, ведь погоду будет определять антициклон. В Киеве также будет морозно и сухо.

В то же время синоптик отмечает, что во второй половине недели возможно некоторое ослабление морозов. Однако потепление будет сопровождаться осадками и усилением ветра, что может создать дискомфорт как на дорогах, так и в быту и для самочувствия людей. В конце января — начале февраля сильные морозы могут снова вернуться.

"Похоже, что период для ленивых синоптиков заканчивается, когда пиши себе "антициклон" и мерзни спокойно со всеми согражданами. Но какой бы ни была комфортной или некомфортной Атлантика, пусть идет к нам, хоть с ветром и осадками", — добавила Диденко.

Напомним, что до этого в Укргидрометцентре спрогнозировали медленное ослабление холодов в Украине и раскрыли, когда это произойдет.

А также синоптик Наталья Птуха раскрыла, что аномальный мороз в Украине продержатся до 20 января.