Прогноз погоди 20 січня - Діденко розкрила, коли чекати на потепління

Синоптик Діденко розкрила, коли в Україні послабшають морози
Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про суттєве похолодання 20 січня. За її словами, нічна температура на півночі та заході країни опуститься до -18…-12 °C, а місцями сягне навіть -20 °C.
Про це Діденко повідомила у Telegram у понеділок, 19 січня.
Прогноз погоди 20 січня
Удень вівторка очікується -11...-6 °C.
Через мороз на дорогах прогнозується ожеледиця. Вітер буде західний та північно-західний, слабкий або помірний. Опади малоймовірні, адже погоду визначатиме антициклон. У Києві також буде морозно й сухо.
Водночас синоптикиня зазначає, що у другій половині тижня можливе певне послаблення морозів. Проте потепління супроводжуватиметься опадами та посиленням вітру, що може створити дискомфорт як на дорогах, так і в побуті та для самопочуття людей. Наприкінці січня — на початку лютого сильні морози можуть знову повернутися.
"Схоже, що період для ледачих синоптиків закінчується, коли пиши собі "антициклон" і мерзни спокійно з усіма співгромадянами. Але якою б не буде комфортною чи некомфортною Атлантика, хай іде до нас, хоч із вітром та опадами", — додала Діденко.
