Прогноз погоды на 14 января — Диденко предупредила о морозах и гололеде

В Украине завтра, 14 января, сохранится морозная зимняя погода с низкими температурами и гололедом на дорогах. Ночные морозы в некоторых регионах достигнут до -20.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 14 января

14 января в Украине сохранится морозная погода. Ночью температура воздуха составит -10...-15 °C, в северных областях - -15...-20 °C.

Днем ожидается -9...-14 °C, на западе — -7...-12 °C, в южных регионах — -2...-6 °C. На дорогах прогнозируют гололедицу. Небольшой снег возможен в центральных, западных и южных областях, однако в целом существенных осадков не предвидится.

В Киеве ночью будет -13...-15 °C, днем около -10 °C. Осадков не ожидается, на дорогах и тротуарах также будет сохраняться гололедица.

Диаграмма погоды 14 января. Фото: facebook.com/tala.didenko

