Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптик Діденко попередила у прогнозі погоди на завтра

Синоптик Діденко попередила у прогнозі погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 12:12
Прогноз погоди на 14 січня — Діденко попередила про морози та ожеледицю
Снігова погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 14 січня, утримається морозна зимова погода з низькими температурами та ожеледицею на дорогах. Нічні морози в деяких регіонах сягнуть до -20.

Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 14 січня

14 січня в Україні збережеться морозна погода. Вночі температура повітря становитиме -10…-15 °C, у північних областях — -15…-20 °C.

Вдень очікується -9…-14 °C, на заході — -7…-12 °C, у південних регіонах — -2…-6 °C. На дорогах прогнозують ожеледицю. Невеликий сніг можливий у центральних, західних та південних областях, однак загалом істотних опадів не передбачається.

У Києві вночі буде -13…-15 °C, вдень близько -10 °C. Опадів не очікується, на дорогах і тротуарах також зберігатиметься ожеледиця.

Погода в Україні 14 січня
Діаграма погоди 14 січня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Раніше Новини.LIVE показали, який вигляд має Львів після снігової хуртовини та чи безпечно пересуватися містом.

А також у Карпатах зафіксували двометрові замети снігу та мороз до -20.

погода морози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації