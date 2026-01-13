Прогноз погоди на 14 січня — Діденко попередила про морози та ожеледицю

Снігова погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 14 січня, утримається морозна зимова погода з низькими температурами та ожеледицею на дорогах. Нічні морози в деяких регіонах сягнуть до -20.

Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 14 січня

14 січня в Україні збережеться морозна погода. Вночі температура повітря становитиме -10…-15 °C, у північних областях — -15…-20 °C.

Вдень очікується -9…-14 °C, на заході — -7…-12 °C, у південних регіонах — -2…-6 °C. На дорогах прогнозують ожеледицю. Невеликий сніг можливий у центральних, західних та південних областях, однак загалом істотних опадів не передбачається.

У Києві вночі буде -13…-15 °C, вдень близько -10 °C. Опадів не очікується, на дорогах і тротуарах також зберігатиметься ожеледиця.

Діаграма погоди 14 січня. Фото: facebook.com/tala.didenko

