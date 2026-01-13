Прогноз погоди на 14 січня — Діденко попередила про морози та ожеледицю

Синоптик Діденко попередила у прогнозі погоди на завтра
В Україні завтра, 14 січня, утримається морозна зимова погода з низькими температурами та ожеледицею на дорогах. Нічні морози в деяких регіонах сягнуть до -20.
Про це попередила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 14 січня
14 січня в Україні збережеться морозна погода. Вночі температура повітря становитиме -10…-15 °C, у північних областях — -15…-20 °C.
Вдень очікується -9…-14 °C, на заході — -7…-12 °C, у південних регіонах — -2…-6 °C. На дорогах прогнозують ожеледицю. Невеликий сніг можливий у центральних, західних та південних областях, однак загалом істотних опадів не передбачається.
У Києві вночі буде -13…-15 °C, вдень близько -10 °C. Опадів не очікується, на дорогах і тротуарах також зберігатиметься ожеледиця.
Раніше Новини.LIVE показали, який вигляд має Львів після снігової хуртовини та чи безпечно пересуватися містом.
А також у Карпатах зафіксували двометрові замети снігу та мороз до -20.
Читайте Новини.LIVE!