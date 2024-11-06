Прогноз погоды в Украине 7 ноября от синоптика Диденко

Синоптик Диденко порадовала прогнозом погоды — чего ждать завтра
Погода в Украине завтра, 7 ноября, будет определяться влиянием антициклона. Ожидается ветер и солнце.
Об этом сообщили синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Погода в Украине 7 ноября
По прогнозам синоптика, в четверг будет сухо и солнечно. Ветер северо-западный и западный, 5-12 м/с.
Ночью температура в западных областях будет колебаться от 0 до -3 °C, тогда как на остальной территории будет +2...+5 °C.
Днем воздух прогреется до +9...+12 °C по всей стране, на юге потеплеет до +12...+15 °C, а на северо-востоке будет прохладнее — столбики термометра покажут +7...+9 °C.
Погода в Киеве 7 ноября
В Киеве осадки не ожидаются, будет светить солнце.
Ночная температура — +2...+4 °C, а днем потеплеет до +8...+10 °C. Утром возможен туман.
Напомним, в Одессе 2 ноября зафиксировали новый температурный рекорд. Речь идет о +19,9 °C.
Также мы писали, что в Украине в течение недели 4-10 ноября ожидается ощутимое похолодание.
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