Прогноз погоды в Украине 7 ноября от синоптика Диденко

Женщина с ребенком ходить в парке. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 7 ноября, будет определяться влиянием антициклона. Ожидается ветер и солнце.

Об этом сообщили синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 7 ноября

По прогнозам синоптика, в четверг будет сухо и солнечно. Ветер северо-западный и западный, 5-12 м/с.

Ночью температура в западных областях будет колебаться от 0 до -3 °C, тогда как на остальной территории будет +2...+5 °C.

Днем воздух прогреется до +9...+12 °C по всей стране, на юге потеплеет до +12...+15 °C, а на северо-востоке будет прохладнее — столбики термометра покажут +7...+9 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 7 ноября

В Киеве осадки не ожидаются, будет светить солнце.

Ночная температура — +2...+4 °C, а днем потеплеет до +8...+10 °C. Утром возможен туман.

Пост Диденко в Facebook

Напомним, в Одессе 2 ноября зафиксировали новый температурный рекорд. Речь идет о +19,9 °C.

Также мы писали, что в Украине в течение недели 4-10 ноября ожидается ощутимое похолодание.