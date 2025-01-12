Погода в Украине на 13 января от Диденко - ожидается снег

Синоптик Диденко предупредила о морозах ряд областей завтра
В Украине в понедельник, 13 января, ожидается прохладная и сухая погода. Температура воздуха днем составит около 0 °С.
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Telegram.
Прогноз погоды в Украине на 13 января
Завтра незначительный мороз повлечет гололедицу на дорогах, поэтому стоит быть осторожными. Ночью и утром на западе и востоке пройдет небольшой снег, но днем антициклон Beate вытеснит осадки из Украины.
Температура воздуха в течение суток составит -4...+3 °С, на юге до +4 °С.
По словам Диденко, в дальнейшем погода не претерпит существенных изменений, а с 16 января даже ожидается незначительное потепление.
Прогноз погоды в Киеве 13 января
В Киеве понедельник пройдет без осадков, а на дорогах прогнозируют гололедицу. Ночью температура воздуха опустится до -4...-2 °С, а днем будет около 0 °С.
Напомним, сегодня в Украине столбики термометров днем будут в пределах -2...+10 °C.
Также в Укргидрометцентре сообщили, что в воскресенье будет снежная и дождливая погода в отдельных областях.
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