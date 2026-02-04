Прогноз погоды на 5 февраля - Диденко анонсировала потепление в Украине

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 5 февраля в Украине ожидается изменение погодных условий. Постепенно столбик термометра поднимется, хотя ближайшая ночь на северо-востоке еще будет оставаться холодной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 5 февраля

В северных областях, местами на западе и в центре пройдет снег, а в восточных регионах и на большей части юга — сохранится сухая погода.

Важной особенностью дня станет сильный юго-восточный ветер. Местами его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -5...-12 °C, на северо-востоке похолодает до -12...-17 °C. Зато в западных областях ожидается оттепель — +2...+4 °C.

Днем 5 февраля теплее всего будет на западе и юге страны - 0...+5 °C. В большинстве областей прогнозируют -3...-8 °C, а на северо-востоке — -8...-12 °C.

В Киеве синоптик прогнозирует смену погоды со скачками атмосферного давления. В столице ожидается периодический снег, гололедица и сильный юго-восточный ветер. Ночью температура составит -8...-10 °C, днем - -4...-6 °C.

Карта погоды на 5 февраля. Фото: facebook.com/tala.didenko

