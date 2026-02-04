Прогноз погоди на 5 лютого — синоптик Діденко анонсувала потепління в Україні

Синоптик Діденко анонсувала потепління в Україні
У четвер, 5 лютого в Україні очікується зміна погодних умов. Поступово стовпчик термометру підніметься, хоча найближча ніч на північному сході ще залишатиметься холодною.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 5 лютого
У північних областях, місцями на заході та в центрі пройде сніг, а у східних регіонах та на більшій частині півдня — збережеться суха погода.
Важливою особливістю дня стане сильний південно-східний вітер. Подекуди його пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме -5…-12 °C, на північному сході похолоднішає до -12…-17 °C. Натомість у західних областях очікується відлига — +2…+4 °C.
Вдень 5 лютого найтепліше буде на заході та півдні країни — 0…+5 °C. У більшості областей прогнозують -3…-8 °C, а на північному сході — -8…-12 °C.
У Києві синоптик прогнозує зміну погоди зі стрибками атмосферного тиску. У столиці очікується періодичний сніг, ожеледиця та сильний південно-східний вітер. Вночі температура становитиме -8…-10 °C, удень — -4…-6 °C.
