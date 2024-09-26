Погода в Украине 27 сентября — прогноз от Укргидрометцентра и синоптика Кибальчича

Сильный ветер и дожди — какие области предупредили в Укргидрометцентре
Погода в Украине в пятницу, 27 сентября, будет преимущественно теплой и ласковой. Исключение — западные области, в частности, Карпаты, где ночью температура может снизиться даже до +9 °C.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в четверг, 26 сентября.
Прогноз от Укргидрометцентра на 27 сентября
Завтра в Украине ожидается переменная облачность, однако в большинстве регионов без дождя. Только в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях иногда можно ожидать незначительные осадки.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +12...+17 °C, в восточных областях +9...+14 °C, днем +23...+28 °C. На крайнем западе Украины +20...+25 °C.
В Карпатах ночью +9...+14 °C, днем +15...+20 °C.
Прогноз погоды на 27 сентября по Киевской области
В Киеве и области завтра, 27 сентября, как и на большинстве территории, будет облачно, без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью +12...+17 °C, днем +23...+28 °C.
В Киеве ночью +15...+17 °C, днем +25...+27 °C.
Прогноз погоды на 27 сентября от Кибальчича
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича из-за циклонов в западной и центральной Европе над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки южного и юго-восточного направления. Благодаря такой атмосферной циркуляции в Украину поступает теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова.
В пятницу, 27 сентября, в северных регионах местами возможен небольшой дождь, на остальной территории Украины — без существенных осадков.
Ветер южного или юго-западного направления, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +13...+18 °C, на юге и побережье морей +16...+21 °C, днем +24...+29 °C, на крайнем западе +18...+23 °C.
Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 27 сентября в Одессе обещают сильный ветер. Синоптики предупреждают о I (желтом) уровне опасности и умеренном волнении моря.
Также Новини.LIVE писали, что погода продолжает радовать киевлян теплыми осенними днями. В Киеве и области 27 сентября не прогнозируют осадки, будет переменная облачность и комфортная температура воздуха.
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