Погода в Украине 27 сентября — прогноз от Укргидрометцентра и синоптика Кибальчича

Ветряные мельницы во время грозы. Фото иллюстративное: freepik

Погода в Украине в пятницу, 27 сентября, будет преимущественно теплой и ласковой. Исключение — западные области, в частности, Карпаты, где ночью температура может снизиться даже до +9 °C.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в четверг, 26 сентября.

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Карта Украины на 27 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Укргидрометцентра на 27 сентября

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, однако в большинстве регионов без дождя. Только в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях иногда можно ожидать незначительные осадки.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +12...+17 °C, в восточных областях +9...+14 °C, днем +23...+28 °C. На крайнем западе Украины +20...+25 °C.

В Карпатах ночью +9...+14 °C, днем +15...+20 °C.

Прогноз погоды на 27 сентября по Киевской области

В Киеве и области завтра, 27 сентября, как и на большинстве территории, будет облачно, без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +12...+17 °C, днем +23...+28 °C.

В Киеве ночью +15...+17 °C, днем +25...+27 °C.

Температурная карта Украины на 27 сентября. Фото: meteopost

Прогноз погоды на 27 сентября от Кибальчича

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича из-за циклонов в западной и центральной Европе над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки южного и юго-восточного направления. Благодаря такой атмосферной циркуляции в Украину поступает теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова.

В пятницу, 27 сентября, в северных регионах местами возможен небольшой дождь, на остальной территории Украины — без существенных осадков.

Ветер южного или юго-западного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18 °C, на юге и побережье морей +16...+21 °C, днем +24...+29 °C, на крайнем западе +18...+23 °C.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 27 сентября в Одессе обещают сильный ветер. Синоптики предупреждают о I (желтом) уровне опасности и умеренном волнении моря.

Также Новини.LIVE писали, что погода продолжает радовать киевлян теплыми осенними днями. В Киеве и области 27 сентября не прогнозируют осадки, будет переменная облачность и комфортная температура воздуха.