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Сильний вітер та дощі — які області попередили в Укргідрометцентрі

26 вересня 2024 20:23
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 27 вересня — прогноз від Укргідрометцентру та синоптика Кібальчича
Вітряки під час грози. Фото ілюстративне: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у п'ятницю, 27 вересня, буде переважно теплою та лагідною. Виключення — західні області, зокрема Карпати, де температура вночі може знизитися навіть до +9 °C. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у четвер, 26 вересня. 

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Карта погоди в Україна на 27 вересня від Укргідрометцентру
Погодна карта України на 27 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Укргідрометцентру на 27 вересня 

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, проте у більшості регіонів — без дощу. Лише у Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях подекуди можна чекати на незначні опади.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +12...+17 °C, у східних областях +9...+14 °C, вдень +23...+28 °C. На крайньому заході України +20...+25 °C.

У Карпатах вночі +9...+14 °C, вдень +15...+20 °C.

Прогноз погоди на 27 вересня по Київщині

У Києві та області завтра, 27 вересня, як і на більшості території буде хмарно, без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +12...+17 °C, вдень +23...+28 °C.

У Києві вночі +15...+17 °C, вдень +25...+27 °C.

Карта температур meteopost
Температурна карта України на 27 вересня. Фото: meteopost

Прогноз погоди на 27 вересня від Кібальчича

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, через циклони в західній та центральній Європі над територією України переважатимуть повітряні потоки південного та південно-східного напрямку. Завдяки такій атмосферної циркуляції до України надходить тепле повітря з Туреччини та країн Балканського півострова.

У п'ятницю, 27 вересня, у північних регіонах подекуди можливий невеликий дощ, на решті території України — без істотних опадів.

Вітер південного або південно-західного напрямку, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +13…+18 °C, на півдні та узбережжі морів +16…+21 °C, вдень +24...+29 °C, на крайньому заході +18...+23 °C.

Нагадаємо, за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 27 вересня в Одесі обіцяють сильний вітер. Синоптики попереджають про I (жовтий) рівень небезпеки і помірне хвилювання моря.

Також Новини.LIVE писали, що погода продовжує тішити киян теплими осінніми днями. У Києві та області 27 вересня не прогнозують опадів, буде мінлива хмарність та комфортна температура повітря.

погода Укргідрометцентр синоптик дощ прогноз погоди вітер

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