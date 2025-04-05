Прогноз погоды в Украине на завтра 6 апреля от Укргидрометцентра

Люди на улице в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 6 апреля, будет облачной с прояснениями. В течение суток ожидаются осадки, заморозки и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 апреля

В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет небольшой, днем умеренный мокрый снег, а на дорогах — гололедица. Ночью заморозки в воздухе ожидаются 0...-3 °C. Днем температура воздуха повысится до +1...+4 °C.

Погода в Украине 6 апреля. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории прогнозируется дождь и мокрый снег, однако на юго-востоке ночью без осадков. Температура в течение суток +1...+6 °C. На юге, востоке и в Днепропетровской области ночью +4...+9 °C, днем +10...+15 °C.

В Карпатах ночью будет небольшой, днем умеренный снег. Ночью ожидается -3...-8 °C, днем 0...-5 °C.

Синоптики отмечают, что ветер завтра северо-западный, на востоке и юго-востоке — юго-западный, 7-12 м/с. А днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, в Харькове завтра ожидается дождь с грозами. Однако температура воздуха днем вырастет до +15 °C.

А в Одессе 6 апреля также прогнозируют осадки в виде дождя. Ветер усилится до 8 метров в секунду.