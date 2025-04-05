Прогноз погоди в Україні на завтра 6 квітня від Укргідрометцентру

Люди на вулиці в сніжну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 6 квітня, буде хмарною з проясненнями. Протягом доби очікуються опади, заморозки та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 квітня

У західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі буде невеликий, вдень помірний мокрий сніг, а на дорогах — ожеледиця. Вночі заморозки в повітрі очікуються 0...-3 °C. Вдень температура повітря підвищиться до +1...+4 °C.

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Погода в Україні 6 квітня. Фото: Укргідрометцентр

На решті території прогнозується дощ та мокрий сніг, однак на південному сході вночі без опадів. Температура протягом доби +1...+6 °C. На півдні, сході та в Дніпропетровській області вночі +4...+9 °C, вдень +10...+15 °C.

У Карпатах вночі буде невеликий, вдень помірний сніг. Вночі очікується -3...-8 °C, вдень 0...-5 °C.

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Синоптики зазначають, що вітер завтра північно-західний, на сході та південному сході — південно-західний, 7-12 м/с. А вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, у Харкові завтра очікується дощ з грозами. Однак температура повітря вдень зросте до +15 °C.

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А в Одесі 6 квітня також прогнозують опади у вигляді дощу. Вітер посилиться до 8 м/с.

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