Прогноз погоды в Киеве на завтра, 9 апреля

Сильные заморозки снова накроют Киев — погода на завтра
8 апреля 2025 21:59
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Погода в Киеве и области завтра, 9 апреля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о заморозках до -5 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Киеве и области 9 апреля
Существенных осадков в течение суток не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью заморозки в воздухе -5...0 °C, днем +1...+6 °C;
- в Киеве ночью +2...+4 °C, днем +1...+6 °C.
Напомним, ночью во Львове будет чрезвычайный заморозок — -5...-7 °C. Кроме того, возможен снег.
А в Харькове 9 апреля ближе к вечеру будет идти кратковременный дождь с мокрым снегом.
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