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Сильные заморозки снова накроют Киев — погода на завтра

8 апреля 2025 21:59
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра, 9 апреля
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 9 апреля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о заморозках до -5 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Существенных осадков в течение суток не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

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Погода в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • по области ночью заморозки в воздухе -5...0 °C, днем +1...+6 °C;
  • в Киеве ночью +2...+4 °C, днем +1...+6 °C.
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Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, ночью во Львове будет чрезвычайный заморозок — -5...-7 °C. Кроме того, возможен снег.

А в Харькове 9 апреля ближе к вечеру будет идти кратковременный дождь с мокрым снегом.

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