Прогноз погоди у Києві на завтра, 9 квітня

Сильні заморозки знову накриють Київ — погода на завтра
8 квітня 2025 21:59
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода у Києві та області завтра, 9 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про заморозки до -5 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода у Києві та області 9 квітня
Істотних опадів протягом доби не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі заморозки в повітрі -5...0 °C, вдень +1...+6 °C;
- у Києві вночі +2...+4 °C, вдень +1...+6 °C.
Нагадаємо, вночі у Львові буде надзвичайний заморозок — -5...-7 °C. Крім того, можливий сніг.
А у Харкові 9 квітня ближче до вечора йтиме короткочасний дощ із мокрим снігом.
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