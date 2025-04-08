Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Сильні заморозки знову накриють Київ — погода на завтра arrow

Сильні заморозки знову накриють Київ — погода на завтра

8 квітня 2025 21:59
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві на завтра, 9 квітня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 9 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про заморозки до -5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода у Києві та області 9 квітня

Істотних опадів протягом доби не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 9 квітня
Погода в Україні 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • по області вночі заморозки в повітрі -5...0 °C, вдень +1...+6 °C;
  • у Києві вночі +2...+4 °C, вдень +1...+6 °C.
null
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі у Львові буде надзвичайний заморозок — -5...-7 °C. Крім того, можливий сніг.

А у Харкові 9 квітня ближче до вечора йтиме короткочасний дощ із мокрим снігом.

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди опади
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама