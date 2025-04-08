Прогноз погоди у Києві на завтра, 9 квітня

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 9 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про заморозки до -5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві та області 9 квітня

Істотних опадів протягом доби не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

по області вночі заморозки в повітрі -5...0 °C, вдень +1...+6 °C;

у Києві вночі +2...+4 °C, вдень +1...+6 °C.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі у Львові буде надзвичайний заморозок — -5...-7 °C. Крім того, можливий сніг.

А у Харкові 9 квітня ближче до вечора йтиме короткочасний дощ із мокрим снігом.