Прогноз погоды в Украине на завтра 10 декабря от Укргидрометцентра

Сильные осадки накроют Украину — прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 10 декабря, ожидается облачной. По всей территории будут осадки, однако температура воздуха местами повысится до +14 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 10 декабря
Синоптики прогнозируют дожди. В западных и северных областях будет мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в течение суток -1...+4 °С, в южной части ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С. В Крыму потеплеет до +14 °С.
Напомним, 10 декабря в Одессе будет шторм. Кроме того, ожидается дождь.
Также во Львове завтра прогнозируют дождь и снег. На дорогах будет гололед.
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