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Сильные осадки накроют Украину — прогноз погоды на завтра

9 декабря 2024 18:59
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 10 декабря от Укргидрометцентра
Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 10 декабря, ожидается облачной. По всей территории будут осадки, однако температура воздуха местами повысится до +14 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 10 декабря

Синоптики прогнозируют дожди. В западных и северных областях будет мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. 

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 10 декабря
Погода в Украине 10 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в течение суток -1...+4 °С, в южной части ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С. В Крыму потеплеет до +14 °С.

Напомним, 10 декабря в Одессе будет шторм. Кроме того, ожидается дождь.

Также во Львове завтра прогнозируют дождь и снег. На дорогах будет гололед.

погода Укргидрометцентр снег прогноз погоды осадки температура воздуха

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