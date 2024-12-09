Прогноз погоды в Украине на завтра 10 декабря от Укргидрометцентра

Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 10 декабря, ожидается облачной. По всей территории будут осадки, однако температура воздуха местами повысится до +14 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 10 декабря

Синоптики прогнозируют дожди. В западных и северных областях будет мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине 10 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в течение суток -1...+4 °С, в южной части ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С. В Крыму потеплеет до +14 °С.

Напомним, 10 декабря в Одессе будет шторм. Кроме того, ожидается дождь.

Также во Львове завтра прогнозируют дождь и снег. На дорогах будет гололед.