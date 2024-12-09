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Сильні опади накриють Україну — прогноз погоди на завтра

9 грудня 2024 18:59
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 10 грудня від Укргідрометцентру
Мокрий сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 10 грудня, очікується хмарною. По всій території будуть опади, однак температура повітря місцями підвищиться до +14 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 10 грудня

Синоптики прогнозують дощі. У західних та північних областях буде мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. 

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня
Погода в Україні 10 грудня. Фото: Укргідрометцентр 

Температура повітря протягом доби -1...+4 °С, у південній частині вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С. У Криму потепліє до +14 °С.

Нагадаємо, 10 грудня в Одесі буде шторм. Крім того, очікується дощ.

Також у Львові завтра прогнозують дощ та сніг. На дорогах буде ожеледиця.

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