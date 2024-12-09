Прогноз погоди в Україні на завтра 10 грудня від Укргідрометцентру

Сильні опади накриють Україну — прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 10 грудня, очікується хмарною. По всій території будуть опади, однак температура повітря місцями підвищиться до +14 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 10 грудня
Синоптики прогнозують дощі. У західних та північних областях буде мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря протягом доби -1...+4 °С, у південній частині вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С. У Криму потепліє до +14 °С.
Нагадаємо, 10 грудня в Одесі буде шторм. Крім того, очікується дощ.
Також у Львові завтра прогнозують дощ та сніг. На дорогах буде ожеледиця.
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