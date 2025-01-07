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Сильные осадки накроют часть Украины — прогноз погоды на завтра

7 января 2025 21:14
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 8 января
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 8 января, ожидается с осадками в некоторых областях. Кроме того, будут сильные порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 8 января от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что будет облачно с прояснениями.

В западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях в течение дня будут осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью на Закарпатье и в Карпатах ожидается умеренный дождь с мокрым снегом.

Прогноз погоды в Украине на 8 января
Погода в Украине 8 января. Фото: Укргидрометцентр

Жителей западных областей предупреждают о гололедице.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с. В Карпатах, а также днем в Крыму и Приазовье местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +4 °C до -1 °C. Днем ожидается +3...+8 °C. На юге страны, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях ночью будет +2...+7 °C, днем +9...14 °C.

Прогноз погоды на завтра от Натальи Диденко

Синоптик сообщила, что завтра температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +4...+9 °C. На западе местами ожидается до +9...+11 °C, в центральных областях +7...+12 °C. В южной части теплее всего — до +14 °C.

Погода в Украине 8 января
Погода в Украине 8 января. Фото: Meteopost

Ветер юго-западный, временами с сильными порывами.

Диденко отметила, что ближайшей ночью пройдут дожди в западных областях, ближе к Карпатам — с мокрым снегом.

Днем будет преимущественно сухо. Уже вечером осадки накроют западные области и северные.

Синоптик прогнозирует, что в Киеве температура в течение суток будет +2...+7 °C. 

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве завтра пройдет небольшой дождь. Кроме того, возможен сильный юго-западный ветер.

Также во Львове 8 января кое-где возможен мокрый снег. Температура воздуха повысится до +7  °C. 

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко дождь осадки погода в Украине

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