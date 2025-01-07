Прогноз погоды в Украине на завтра, 8 января

Сильные осадки накроют часть Украины — прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 8 января, ожидается с осадками в некоторых областях. Кроме того, будут сильные порывы ветра до 20 м/с.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 8 января от Укргидрометцентра
Синоптики отмечают, что будет облачно с прояснениями.
В западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях в течение дня будут осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью на Закарпатье и в Карпатах ожидается умеренный дождь с мокрым снегом.
Жителей западных областей предупреждают о гололедице.
Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с. В Карпатах, а также днем в Крыму и Приазовье местами возможны порывы 15-20 м/с.
Температура ночью будет колебаться от +4 °C до -1 °C. Днем ожидается +3...+8 °C. На юге страны, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях ночью будет +2...+7 °C, днем +9...14 °C.
Прогноз погоды на завтра от Натальи Диденко
Синоптик сообщила, что завтра температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +4...+9 °C. На западе местами ожидается до +9...+11 °C, в центральных областях +7...+12 °C. В южной части теплее всего — до +14 °C.
Ветер юго-западный, временами с сильными порывами.
Диденко отметила, что ближайшей ночью пройдут дожди в западных областях, ближе к Карпатам — с мокрым снегом.
Днем будет преимущественно сухо. Уже вечером осадки накроют западные области и северные.
Синоптик прогнозирует, что в Киеве температура в течение суток будет +2...+7 °C.
Напомним, в Киеве завтра пройдет небольшой дождь. Кроме того, возможен сильный юго-западный ветер.
Также во Львове 8 января кое-где возможен мокрый снег. Температура воздуха повысится до +7 °C.
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