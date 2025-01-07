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Сильні опади накриють частину України — прогноз погоди на завтра

7 січня 2025 21:14
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 січня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 8 січня, очікується з опадами у деяких областях. Крім того, будуть сильні пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 8 січня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що буде хмарно з проясненнями. 

У західних, північних, більшості центральних та Харківській областях протягом дня будуть опади, переважно у вигляді дощу. Вночі на Закарпатті та в Карпатах очікується помірний дощ з мокрим снігом.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня
Погода в Україні 8 січня. Фото: Укргідрометцентр

Жителів західних областей попереджають про ожеледицю.

Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с. В Карпатах, а також вдень в Криму та Приазов'ї місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +4 °C до -1 °C. Вдень очікується +3...+8 °C. На півдні країни, а також в Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі буде +2...+7 °C, вдень +9...14 °C.

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Синоптик повідомила, що завтра температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +4...+9 °C. На заході місцями очікується до +9...+11 °C, у центральних областях +7...+12 °C. У південній частині найтепліше — до +14 °C.

Погода в Україні 8 січня
Погода в Україні 8 січня. Фото: Meteopost

Вітер південно-західний, часом з сильними поривами. 

Діденко зазначила, що найближчої ночі пройдуть дощі в західних областях, ближче до Карпат — із мокрим снігом.

Вдень буде переважно сухо. Вже у ввечері опади накриють західні області та північні.

Синоптик прогнозує, що у Києві температура протягом доби буде +2...+7 °C. 

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві завтра пройде невеликий дощ. Крім того, можливий сильний південно-західний вітер.

Також у Львові 8 січня подекуди можливий мокрий сніг. Температура повітря підвищиться до +7 °C. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко дощ опади погода в Україні

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