Магнитные бури на 14 октября — к чему готовиться метеозависимым

Мигрень у девушки из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: freepik

Одна из мощнейших магнитных бурь в понедельник, 14 октября, до сих пор активна. Она способна усугубить самочувствие людей и даже повлиять на поведение животных.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 14 октября

Отмечается, что после нескольких дней мощных магнитных бурь и их сильного влияния на метеозависимых людей, 14 октября Солнце будет в более спокойном состоянии. Несмотря на это, солнечная активность будет равна К-индексу 4 (желтый уровень).

Прогноз магнитных бурь 14 октября. Фото: meteoagent

Это соответствует средним магнитным бурям и может оказывать влияние на людей и даже поведение животных.

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые люди могут ощущать:

боль в сердце,

головные боли,

слабость,

перепады настроения,

развитие тревожных состояний.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: freepik

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать распорядок дня;

больше гулять и получать положительные эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, недавно мы писали, чего ожидать от магнитных бурь в октябре. Уже появился календарь серьезных геомагнитных нарушений в течение месяца.