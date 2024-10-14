Магнитные бури на 14 октября — к чему готовиться метеозависимым

Сильная опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня
Одна из мощнейших магнитных бурь в понедельник, 14 октября, до сих пор активна. Она способна усугубить самочувствие людей и даже повлиять на поведение животных.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 14 октября
Отмечается, что после нескольких дней мощных магнитных бурь и их сильного влияния на метеозависимых людей, 14 октября Солнце будет в более спокойном состоянии. Несмотря на это, солнечная активность будет равна К-индексу 4 (желтый уровень).
Это соответствует средним магнитным бурям и может оказывать влияние на людей и даже поведение животных.
Как магнитные бури влияют на самочувствие людей
Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности, метеозависимые люди могут ощущать:
- боль в сердце,
- головные боли,
- слабость,
- перепады настроения,
- развитие тревожных состояний.
Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие
Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:
- избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать распорядок дня;
- больше гулять и получать положительные эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, недавно мы писали, чего ожидать от магнитных бурь в октябре. Уже появился календарь серьезных геомагнитных нарушений в течение месяца.
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