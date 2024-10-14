Магнітні бурі на 14 жовтня — до чого готуватися метеозалежним

Мігрень у дівчини через вплив магнітних бур. Ілюстративне фото: freepik

Одна із найпотужніших магнітних бур у понеділок, 14 жовтня, досі активна. Вона здатна погіршити самопочуття людей та навіть вплинути на поведінку тварин.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі 14 жовтня

Зазначається, що після кількох днів потужних магнітних бур та їхнього сильного вплину на метеозалежних людей, 14 жовтня Сонце буде у спокійнішому стані. Попри це сонячна активність дорівнюватиме К-індексу 4 (жовтий рівень).

Прогноз магнітних бур 14 жовтня. Фото: meteoagent

Це відповідає середнім магнітним бурям і теж може мати вплив на людей та навіть поведінку тварин.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема, метеозалежні люди можуть відчувати:

біль в серці,

головні болі,

слабкість,

перепади настрою,

розвиток тривожних станів.

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися розпорядку дня;

більше гуляти та отримувати позитивні емоції;

регулярно й правильно харчуватися;

більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чого очікувати від магнітних бур у жовтні. Вже з'явився календар серйозних геомагнітних порушень впродовж місяця.