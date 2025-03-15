Прогноз погоды в Украине на завтра, 16 марта, от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Люди с зонтиками. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 16 марта, ожидается с осадками. Кроме того, местами прогнозируют штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода на 16 марта от Укргидрометцентра

По всей территории страны будет облачно. Ночью, кроме южных и юго-восточных областей, ожидается дождь, а на севере и западе — с мокрым снегом.

Днем прогнозируется дождь в юго-западных, центральных и большинстве восточных

областей. В Карпатах будет мокрый снег.

Погода в Украине 16 марта. Фото: Укргидрометцентр

Ночью в западных и северных регионах ожидается мокрый снег, образование гололеда, а на дорогах — гололедица. Ветер северо-восточный, северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях -2...+3 °C. На Волыни и Ровенщине ожидается до -5 °C. Днем потеплеет до +3...+8 °C.

Однако на остальной территории Украины ночью будет +4...+9 °C, на крайнем юге до +12 °C. Днем ожидается +8...+13 °C, на юге и юго-востоке +15...20 °C.

Прогноз на завтра от Наталки Диденко

Завтра на юге и юго-востоке сохранится теплая погода — +15...+22 °C. В центральных областях будет +5...+9 °C, однако на Днепропетровщине и Полтавщине +9...+13 °C.

На западе и севере в течение суток предполагается около +3...+7 °C.

Антициклон. Фото: facebook.com/tala.didenko

Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный, однако в Крыму и на Приазовье порывы юго-западного ветра могут достигать штормовых значений — 15-20 метров в секунду.

Дожди ожидаются в центральных областях, на юге и востоке. При снижении температуры воздуха, вероятно, он будет смешиваться с мокрым снегом.

В Киеве 16 марта возможен дождь с мокрым снегом только ночью. Ветер будет северного направления. Ночью в столице -2...0 °C, днем +3...+5 °C.

"Холодная погода продлится на неделе, 17-18 марта похолодает также на востоке и юге Украины", — отметила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе завтра будет пасмурная погода, но без осадков. Днем температура воздуха повысится до +14 °C.

А в Харькове 16 марта дожди будут идти практически целый день. Ветер будет со скоростью 5-10 м/с.