Прогноз погоди в Україні на завтра, 16 березня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Люди з парасольками. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 16 березня, очікується з опадами. Крім того, місцями прогнозують штормові пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода на 16 березня від Укргідрометцентра

По всій території країни буде хмарно. Вночі, крім південних та південно-східних областей, очікується дощ, а на півночі та заході — з мокрим снігом.

Вдень прогнозується дощ у південно-західних, центральних та більшості східних

областей. У Карпатах буде мокрий сніг.

Погода в Україні 16 березня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі в західних та північних регіонах очікується мокрий сніг, утворення ожеледі, а на дорогах – ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях -2...+3 °C. На Волині та Рівненщині очікується до -5 °C. Вдень потеплішає до +3...+8 °C.

Однак на решті території України вночі буде +4...+9 °C, на крайньому півдні до +12 °C. Вдень очікується +8...+13 °C, на півдні та південному сході +15...20 °C.

Прогноз на завтра від Наталки Діденко

Завтра на півдні та південному сході утримається тепла погода — +15...+22 °C. У центральних областях буде +5...+9 °C, однак на Дніпропетровщині та Полтавщині +9...+13 °C.

На заході та півночі протягом доби передбачається близько +3...+7 °C.

Антициклон. Фото: facebook.com/tala.didenko

Вітер переважно північно-східний, помірний, однак в Криму та на Приазов'ї пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових значень — 15-20 метрів за секунду.

Дощі очікуються в центральних областях, на півдні та сході. При зниженні температури повітря, ймовірно, він буде змішуватися з мокрим снігом.

У Києві 16 березня можливий дощ із мокрим снігом лише вночі. Вітер буде північного напрямку. Вночі у столиці -2...0 °C, вдень +3...+5 °C.

"Холодна погода триватиме на тижні, 17-18 березня похолоднішає також на сході та півдні України", — зазначила Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі завтра буде похмура погода, але без опадів. Вдень температура повітря підвищиться до +14 °C.

А у Харкові 16 березня дощі йтимуть практично цілий день. Вітер буде зі швидкістю 5-10 м/с.