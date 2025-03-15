Прогноз погоди в Україні на завтра, 16 березня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Штормові пориви та мокрий сніг — погода в Україні завтра
Погода в Україні завтра, 16 березня, очікується з опадами. Крім того, місцями прогнозують штормові пориви вітру до 20 метрів за секунду.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода на 16 березня від Укргідрометцентра
По всій території країни буде хмарно. Вночі, крім південних та південно-східних областей, очікується дощ, а на півночі та заході — з мокрим снігом.
Вдень прогнозується дощ у південно-західних, центральних та більшості східних
областей. У Карпатах буде мокрий сніг.
Вночі в західних та північних регіонах очікується мокрий сніг, утворення ожеледі, а на дорогах – ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях -2...+3 °C. На Волині та Рівненщині очікується до -5 °C. Вдень потеплішає до +3...+8 °C.
Однак на решті території України вночі буде +4...+9 °C, на крайньому півдні до +12 °C. Вдень очікується +8...+13 °C, на півдні та південному сході +15...20 °C.
Прогноз на завтра від Наталки Діденко
Завтра на півдні та південному сході утримається тепла погода — +15...+22 °C. У центральних областях буде +5...+9 °C, однак на Дніпропетровщині та Полтавщині +9...+13 °C.
На заході та півночі протягом доби передбачається близько +3...+7 °C.
Вітер переважно північно-східний, помірний, однак в Криму та на Приазов'ї пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових значень — 15-20 метрів за секунду.
Дощі очікуються в центральних областях, на півдні та сході. При зниженні температури повітря, ймовірно, він буде змішуватися з мокрим снігом.
У Києві 16 березня можливий дощ із мокрим снігом лише вночі. Вітер буде північного напрямку. Вночі у столиці -2...0 °C, вдень +3...+5 °C.
"Холодна погода триватиме на тижні, 17-18 березня похолоднішає також на сході та півдні України", — зазначила Діденко.
Нагадаємо, в Одесі завтра буде похмура погода, але без опадів. Вдень температура повітря підвищиться до +14 °C.
А у Харкові 16 березня дощі йтимуть практично цілий день. Вітер буде зі швидкістю 5-10 м/с.
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