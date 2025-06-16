Прогноз погоды в Украине на завтра 17 июня от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 17 июня, ожидается с порывистым ветром и осадками в некоторых областях. Однако температура воздуха будет комфортной. Кроме того, местами возможны грозы.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода от Укргидрометцентра на 17 июня

В течение суток ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами прогнозируют ночью в западных, днем в северных, центральных и восточных областях.

Прогноз погоды в Украине на 17 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12...+17 °C, днем +23...+28 °C. В западных и северных областях +20...+25 °C.

Погода в Украине от Наталки Диденко на 17 июня

Синоптик рассказала, что дожди с грозами пройдут в центральных областях, утром — на севере, вечером — на востоке, на юге — только в Одесской области.

Прогноз погоды в Украине на 17 июня. Фото: Meteopost

Ветер будет северо-западным, а временами порывистым.

Температура воздуха днем +21...+26 °C, на юге +25...+30 °C.

"Небольшая свежая полоса вытянется от Черниговщины через восточную Киевскую область до Черкасской области, +17...+22 °C", — рассказала Диденко.

В Киеве завтра утром ожидается дождь с грозой. Температура воздуха там прогреется до +22...+24 °C.

Похолодание в Украине

Диденко рассказала, что 20 июня в Украине похолодает, но на юге будет жарко. Периодические дожди будут по северу страны.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, во Львове завтра прогнозируют порывистый ветер до 14 метров в секунду. Кроме того, возможно ухудшение видимости в дожди.

А в Харькове 17 июня местами возможна гроза. Температура воздуха прогреется до +27 °C.