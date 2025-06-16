Прогноз погоди в Україні на завтра 17 червня від Укргідрометцентра та Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 17 червня, очікується з рвучким вітром та опадами у деяких областях. Однак температура повітря буде комфортною. Крім того, місцями можливі грози.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода від Укргідрометцентра на 17 червня

Протягом доби очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі з грозами прогнозують вночі в західних, вдень у північних, центральних та східних областях.

Прогноз погоди в Україні на 17 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+17 °C, вдень +23...+28 °C. У західних та північних областях +20...+25 °C.

Погода в Україні від Наталки Діденко на 17 червня

Синоптик розповіла, що дощі з грозами пройдуть у центральних областях, вранці — на півночі, ввечері — на сході, на півдні — лише в Одеській області.

Прогноз погоди в Україні на 17 червня. Фото: Meteopost

Вітер буде північно-західним, а часом рвучким.

Температура повітря вдень +21...+26 °C, на півдні +25...+30 °C.

"Невелика свіжіша смуга витягнеться від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, +17...+22 °C", — розповіла Діденко.

У Києві завтра зранку очікується дощ з грозою. Температура повітря там прогріється до +22...+24 °C.

Похолодання в Україні

Діденко розповіла, що 20 червня в Україні похолоднішає, але на півдні буде спекотно. Періодичні дощі будуть по півночі країни.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові завтра прогнозують поривчастий вітер до 14 метрів на секунду. Крім того, можливе погіршення видимості в дощі.

А у Харкові 17 червня місцями можлива гроза. Температура повітря прогріється до +27 °C.