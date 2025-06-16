Прогноз погоди в Україні на завтра 17 червня від Укргідрометцентра та Наталки Діденко

Рвучкий вітер та зливи — де завтра очікувати погіршення погоди
Погода в Україні завтра, 17 червня, очікується з рвучким вітром та опадами у деяких областях. Однак температура повітря буде комфортною. Крім того, місцями можливі грози.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода від Укргідрометцентра на 17 червня
Протягом доби очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі з грозами прогнозують вночі в західних, вдень у північних, центральних та східних областях.
Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +12...+17 °C, вдень +23...+28 °C. У західних та північних областях +20...+25 °C.
Погода в Україні від Наталки Діденко на 17 червня
Синоптик розповіла, що дощі з грозами пройдуть у центральних областях, вранці — на півночі, ввечері — на сході, на півдні — лише в Одеській області.
Вітер буде північно-західним, а часом рвучким.
Температура повітря вдень +21...+26 °C, на півдні +25...+30 °C.
"Невелика свіжіша смуга витягнеться від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, +17...+22 °C", — розповіла Діденко.
У Києві завтра зранку очікується дощ з грозою. Температура повітря там прогріється до +22...+24 °C.
Похолодання в Україні
Діденко розповіла, що 20 червня в Україні похолоднішає, але на півдні буде спекотно. Періодичні дощі будуть по півночі країни.
Нагадаємо, у Львові завтра прогнозують поривчастий вітер до 14 метрів на секунду. Крім того, можливе погіршення видимості в дощі.
А у Харкові 17 червня місцями можлива гроза. Температура повітря прогріється до +27 °C.
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