Погода в Украине 26 мая — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Теплая погода. Фото: Новини.LIVE

По данным синоптиков, погода в Украине в понедельник, 26 мая, будет непредсказуемой. В некоторые области придет настоящее лето и температура воздуха разогреется до +30 °С, а в некоторых регионах следует ждать дождей и шквалов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 26 мая от Укргидрометцентра

По данным синоптиков, завтра следует ждать дождей в северных, большинстве западных, центральных, в Одесской и Николаевской областях. В то же время днем местами возможны грозы в Житомирской, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, однако на Левобережье прогнозируют штормовые порывы до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине 26 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °C, однако днем поднимется до +12...+17 °C. На остальной территории ночью синоптики прогнозируют +12...+17 °С, но днем столбики термометров будут показывать +19...+24 °C, а на востоке и юго-востоке страны будет настоящее лето — +25...+30 °C.

Прогноз погоды на 26 мая от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в понедельник в Украине предполагается значительный температурный контраст: от +9 °C на западе до +29 °C на востоке. Так, на западе столбики термометров будут показывать +9...+15 °C, на севере +18...+25 °C, а на Сумщине температура воздуха поднимется до +25 °C.

Карта температур в Украине 26 мая. Фото: Метеопост

В то же время в центральных областях будет несколько теплее, ведь там ожидается +19...+23 °C, на Полтавщине до +25 °C, на Днепропетровщине до +28 °C. Жарче всего будет в южной части Украины — +24...+28 °C, в Одесской области +20...+24 °C. А в восточных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +26...+29 °C.

"Дожди пройдут на западе, севере (кроме Сумщины), в центре (кроме Полтавщины и Днепра с районами) и в Одесской области. В большинстве южных областей, в Крыму и на востоке Украины будет преобладать сухая погода", — прогнозирует Диденко.

Кроме того, она предупредила, что 26 мая на Левобережье Украины порывы юго-восточного ветра могут быть штормовыми, до 15-20 м/с.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве завтра. По их данным, следует ждать температурных контрастов и дождей.

Кроме того, 26 мая во Львове будет опасно на дорогах. Существенных осадков не предвидится, но ожидается туман.