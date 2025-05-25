Погода в Україні 26 травня — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Тепла погода. Фото: Новини.LIVE

За даними синоптиків, погода в Україні у понеділок, 26 травня, буде непередбачуваною. У деякі області прийде справжнє літо і температура повітря розігріється до +30 °С, а в деяких регіонах слід чекати дощів та шквалів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 26 травня від Укргідрометцентру

За даними синоптиків, завтра слід чекати дощів у північних, більшості західних, центральних, в Одеській та Миколаївській областях. Водночас вдень місцями можливі грози на Житомирщині, Вінниччині та Одещині. На решті території без опадів.

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Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, проте на Лівобережжі прогнозують штормові пориви до 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 26 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі буде коливатися в межах +4...+9 °C, проте вдень підніметься до +12...+17 °C. На решті території вночі синоптики прогнозують +12...+17 °с, але вдень стовпчики термометрів показуватимуть +19...+24 °C, а на сході та південному сході країни буде справжнє літо — +25...+30 °C.

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Прогноз погоди на 26 травня від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що в понеділок в Україні передбачається значний температурний контраст: від +9 °C на заході до +29 °C на сході. Так, на заході стовпчики термометрів показуватимуть +9...+15 °C, на півночі +18...+25 °C, а на Сумщині температура повітря підніметься до +25 °C.

Карта температур в Україні 26 травня. Фото: Метеопост

Водночас у центральних областях буде дещо тепліше, адже там очікується +19...+23 °C, на Полтавщині до +25 °C, на Дніпропетровщині до +28 °C. Найспекотніше буде у південній частині України — +24...+28 °C, на Одещині +20...+24 °C. А в східних областях температура повітря коливатиметься в межах +26...+29 °C.

"Дощі пройдуть на заході, півночі (окрім Сумщини), у центрі (окрім Полтавщини та Дніпра з районами) та на Одещині. У більшості південних областей, в Криму та на сході України переважатиме суха погода", — прогнозує Діденко.

Крім того, вона попередила, що 26 травня на Лівобережжі України пориви південно-східного вітру можуть бути штормовими, до 15-20 м/с.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода у Києві завтра. За їхніми даними, слід чекати температурних контрастів та дощів.

Крім того, 26 травня у Львові буде небезпечно на дорогах. Істотних опадів не передбачається, але очікується туман.